LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break a inizio 3° set
Durante il match a Roland Garros, l’atleta ha vinto i primi due set con un punteggio di 6-2, 6-3, prima di perdere il servizio nel terzo set, portando il punteggio a 3-2. Nella fase iniziale del terzo set, si sono verificati scambi di break tra i due giocatori. La partita è in corso e il risultato finale non è ancora stato deciso. La diretta prosegue per aggiornamenti sui punteggi e l’andamento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 3-2 A quindici il romano!!!! 40-15 Prima vincente! 30-15 Che bella la palla corta di rovescio di Cobolli! 15-15 Servizio e dritto al volo!!!!!! 0-15 Aiuto, errore di rovescio. 2-2 Sotterra il rovescio Flavio. 40-30 Altra prima, altro punto. Non ha minimamente intenzione di abbandonare il torneo Zak. 30-30 Servizio vincente, reazione Svajda. 15-30 Servizio vincente. 0-30 Risposta sulla riga, dritto inside in vincente. 0-15 Bellissimo vincente lungoriga di rovescio del romano! 2-1 A quindici Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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