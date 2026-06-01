LIVE Cobolli-Svajda 6-2 6-3 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break a inizio 3° set

Notizia in breve

Durante il match a Roland Garros, l’atleta ha vinto i primi due set con un punteggio di 6-2, 6-3, prima di perdere il servizio nel terzo set, portando il punteggio a 3-2. Nella fase iniziale del terzo set, si sono verificati scambi di break tra i due giocatori. La partita è in corso e il risultato finale non è ancora stato deciso. La diretta prosegue per aggiornamenti sui punteggi e l’andamento del match.