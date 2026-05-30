LIVE Cobolli-Tien 6-2 6-2 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del romano nel 3° set

Notizia in breve

Durante il terzo set di un match a Roland Garros, un giocatore italiano ha ottenuto un break nel momento cruciale, portandosi sul 3-2. Nel corso della partita, sono stati segnati vari punti, tra cui un tocco vincente e un rovescio non risposto dall’avversario. Nel primo e secondo set, il tennista ha vinto rispettivamente con i punteggi di 6-2, 6-2.