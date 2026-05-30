LIVE Cobolli-Tien 6-2 6-2 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del romano nel 3° set
Durante il terzo set di un match a Roland Garros, un giocatore italiano ha ottenuto un break nel momento cruciale, portandosi sul 3-2. Nel corso della partita, sono stati segnati vari punti, tra cui un tocco vincente e un rovescio non risposto dall’avversario. Nel primo e secondo set, il tennista ha vinto rispettivamente con i punteggi di 6-2, 6-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Con il tocco Cobolli! 15-0 Non risponde di rovescio Tien. 3-2 A quindici Tien. 40-15 Errore di rovescio Cobolli. 30-15 Il nastro porta via il dritto a Tien. 30-0 Ace di seconda. 15-0 In rete il rovescio difensivo di Cobolli. 3-1 SIII! Sulla riga il cross di dritto, che fortuna! Scappa via Cobolli anche nel 3° set. Ora bisogna chiudere il prima possibile! 40-30 Nooo errore di dritto e si riapre il game. C’è da badare al sodo! 40-15 Accorcia Tien. 40-0 ACE!!! 30-0 Servizio vincente. 15-0 ACE!! 2-1 Errore di rovescio Tien: BREEEEAK! 30-40 Stecca di dritto in palleggio Cobolli. 40-15 Esplode il dritto carico lungoriga Cobolli! Una dynamo! 30-15 Forza, mette out lo strettino di dritto Tien. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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