LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano era 15-40 nel terzo gioco

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto il primo set 6-2 e si trovava in vantaggio 1-2 nel secondo, mentre nel terzo gioco era in svantaggio 15-40. La partita è in corso e sarà aggiornata in tempo reale. Contestualmente, si svolge anche il match tra Berrettini e Cerundolo, iniziato alle 11.

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