LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano era 15-40 nel terzo gioco

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto il primo set 6-2 e si trovava in vantaggio 1-2 nel secondo, mentre nel terzo gioco era in svantaggio 15-40. La partita è in corso e sarà aggiornata in tempo reale. Contestualmente, si svolge anche il match tra Berrettini e Cerundolo, iniziato alle 11.