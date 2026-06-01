LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano era 15-40 nel terzo gioco
Al Roland Garros 2026, Cobolli-Svajda ha vinto il primo set 6-2 e si trovava in vantaggio 1-2 nel secondo, mentre nel terzo gioco era in svantaggio 15-40. La partita è in corso e sarà aggiornata in tempo reale. Contestualmente, si svolge anche il match tra Berrettini e Cerundolo, iniziato alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-A Mamma mia, quarto gratuito del game, di rovescio. Altra chance. Seconda, 48% di prime in campo 40-40 Fortunatamente non risponde di rovescio Zak. 30-40 MIRACOLO con il passante in cross strettissimo di Svajda. Palla break! 30-30 No, brutto errore di dritto. Game di calo, occhio che si riapre il match qui! 30-15 Lungo il rovescio di Svajda. 15-15 PAUROSA soluzione di rovescio lungoriga di Cobolli. 0-15 Attenzione, molto aggressivo ora Svajda. 1-2 In un amen ha rimontato Svajda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Svajda 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro era 0-30 nel game d’aperturaUn tennista italiano ha pareggiato il punteggio 1-1 nel primo set del suo match a Roland Garros 2026.
LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si parte, che occasione per il romano!Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la presenza di Cobolli-Svajda, mentre si sta disputando il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo...
Temi più discussi: Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quarti; Tennis Tracker, Roland Garros LIVE: Cobolli avanti di un set contro Svajda (6-2, 1-1), poi Berrettini e Arnaldi; Cobolli-Svajda: orario e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale.
A Parigi è la giornata degli azzurri, che vanno a caccia dei quarti di finale Apre Cobolli, che affronta l’americano Svajda, poi è il turno di Berrettini che sfida Juan Manuel Cerundolo, chiude il programma Arnaldi contro Tiafoe facebook
LIVE Cobolli-Svajda 6-2, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano era 15-40 nel terzo giocoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH ... oasport.it
LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-2 al Roland Garros 2026, la sfida in diretta: Flavio vince il 1° set, l’americano si salva nel 2°La diretta di Sinner-Svajda oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it
Una nuova giornata piena di sfide ed emozioni ti aspetta nella terra rossa del #RolandGarros. Scopri tutti i match da non perdere, live e on demand sui 6 canali #Eurosport + uno in 4K, disponibili su #TIMVISION Play tim.social/offerte_timvis… #UnaCon x.com