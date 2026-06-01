LIVE Cobolli-Svajda 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro era 0-30 nel game d’apertura

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tennista italiano ha pareggiato il punteggio 1-1 nel primo set del suo match a Roland Garros 2026. All'inizio del game, si trovava in svantaggio 0-30. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. È il terzo incontro in programma per questa giornata, con inizio previsto intorno alle 11.

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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