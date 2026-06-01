Un tennista italiano ha pareggiato il punteggio 1-1 nel primo set del suo match a Roland Garros 2026. All'inizio del game, si trovava in svantaggio 0-30. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. È il terzo incontro in programma per questa giornata, con inizio previsto intorno alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Ed ecco le prime due chance di break per Cobolli, quelle che non era riuscito a prendersi nel primo gioco. 15-30 Gran risposta carica, dritto perentorio! Cade Svajda procurandosi una leggera escoriazione al gomito. 15-15 Bellissimo punto! Palla corta dell’americano, recupero strettissimo di Cobolli e poi chiusura a campo libero. 15-0 Servizio vincente. 1-1 Palla corta a segno! 40-15 Grandissimo kick e dritto di volo! 30-15 Servizio e dritto, deve essere l’arma in più del romano la battuta! 15-15 Altro errore, questo col rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Svajda 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro era 0-30 nel game d’apertura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si parte, che occasione per il romano!Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la presenza di Cobolli-Svajda, mentre si sta disputando il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo...

LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quartiFlavio Cobolli ha battuto Zachary Svajda negli ottavi di finale di Roland Garros 2026, qualificandosi così ai quarti di finale.

Temi più discussi: LIVE Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la rivelazione americana sulla strada dei quarti; Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Sinner fuori al 2° turno del Roland Garros: come cambia il ranking Atp; Cobolli-Svajda: orario e dove vedere in tv e streaming il Roland Garros in tempo reale.

#CobolliProject - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cobolli-Svajda diretta 2-1, Roland Garros: dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremiFlavio Cobolli ha superato agevolmente il terzo turno contro Tien con una prestazione maiuscola. La qualificazione agli ottavi del Roland Garros lo mette di fronte a un avversario inaspettato: ... ilmattino.it

LIVE Cobolli-Svajda 2-1 al Roland Garros 2026, la sfida in diretta: subito break per l’azzurro nel 1° setLa diretta di Sinner-Svajda oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it