LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’americano nel 2° set

Notizia in breve

L'incontro tra Cobolli-Svajda e il suo avversario si è concluso con un punteggio di 6-2 nel primo set, mentre nel secondo si trova in parità. Durante il secondo set, l'americano ha iniziato il servizio. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e sta seguendo un aggiornamento in tempo reale. È in corso anche la partita tra un altro giocatore italiano e il suo avversario, prevista come terzo match della giornata a partire dalle 11.