LIVE Cobolli-Svajda 6-2 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’americano nel 2° set
L'incontro tra Cobolli-Svajda e il suo avversario si è concluso con un punteggio di 6-2 nel primo set, mentre nel secondo si trova in parità. Durante il secondo set, l'americano ha iniziato il servizio. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e sta seguendo un aggiornamento in tempo reale. È in corso anche la partita tra un altro giocatore italiano e il suo avversario, prevista come terzo match della giornata a partire dalle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Lungo il dritto di Cobolli, si era nello scambio. Che chance! 0-30 PASSA! Di dritto Cobolli! Alè! 0-15 Errore di rovescio di Svajda! 1-1 A quindici Cobolli! 40-15 Servizio a segno alla T! 30-15 WOW! Avanti tutta in risposta Svajda, arcobaleno di rovescio perfetto del romano però! 15-15 Doppio fallo. 15-0 Lungo il rovescio in palleggio di Svajda. 0-1 Sotto la rete lo slice. Speriamo che il prossimo gioco serva a tornare sulla carreggiata! 40-0 Bel punto di tocco di Svajda. 30-0 Gratuito con il dritto piedi in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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