LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break da difendere nel secondo set
Matteo Berrettini conduce 6-4, 2-1 contro Rinderknech nel match di Roland Garros 2026. Attualmente, l’italiano ha ottenuto un break nel secondo set e si trova in vantaggio. Rinderknech ha subito un punto al corpo, portando il punteggio a 40-15. Il match è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Battuta vincente al corpo di Rinderknech. 40-15 Lungo il diritto del n.105. 30-15 Scambio rocambolesco, in rete il back di rovescio ravvicinato dell’italiano. 15-15 Stupendo diritto lungolinea inside-in vincente dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di diritto di Berrettini. 2-0 Servizio vincente al centro del n.105. 40-0 Battuta esterna vincente dell’italiano. 30-0 Largo il diritto incrociato del n.25. 15-0 Ace di Berrettini. 1-0 BREAK! In rete il back di rovescio del francese. 40-A In rete la palla corta del francese in uscita dal servizio. 40-40 In corridoio il rovescio lungolinea di Rinderknech in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
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