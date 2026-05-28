LIVE Berrettini-Rinderknech 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break da difendere nel secondo set

Notizia in breve

Matteo Berrettini conduce 6-4, 2-1 contro Rinderknech nel match di Roland Garros 2026. Attualmente, l’italiano ha ottenuto un break nel secondo set e si trova in vantaggio. Rinderknech ha subito un punto al corpo, portando il punteggio a 40-15. Il match è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.