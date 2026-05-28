Sulla terra rossa di Parigi, lo score mostra 4-1 in favore di uno dei giocatori italiani nel primo set. Dopo un break, il punteggio segna 4-2, con l’italiano che sbaglia un rovescio incrociato. L’argentino risponde con un servizio esterno vincente, portando il punteggio a 40-15. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Largo il rovescio incrociato dell’italiano. 40-15 Servizio esterno vincente dell’argentino. 30-15 Stavolta Cerundolo arriva sulla palla corta, poi è lungo il successivo passante di diritto incrociato di Sinner. 15-15 Lunga la risposta di diritto dell’italiano sulla seconda dell’avversario. 0-15 Sinner accelera con il diritto lungolinea e chiude con un’altra palla corta. Sinner mette subito lo straccetto bagnato intorno al collo in panchina e assume degli integratori. 4-1 Serve&volley di Sinner, che non chiude lo smash. Ma è lungo il successivo recupero di Cerundolo. 40-15 Palla corta vincente del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break da difendere nel primo set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro nel primo set!

LIVE Sinner-J. Cerundolo 2-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato del n.1Sinner ha ottenuto un break immediato contro Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026.

Temi più discussi: LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: mezzogiorno di fuoco a Parigi; Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno a Parigi: quando e dove vederla; Diretta Sinner - Cerundolo (Roland Garros); Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming.

Diretta Live Sinner-J.Cerundolo Roland Garros 2°turno: Jannik spezza l'equilibrio, break in avvioPrima vincente di Jannik, ma sbaglia il diritto. Poi grande difesa a rete del numero uno al mondo che rimette la testa avanti grazie alla volèe. Quindi errore di misura di Cerundolo, Sinner ringrazia ... sport.virgilio.it

LIVE Roland Garros, 2° turno: Sinner- J.M.Cerundolo, primo set in corsoTennis - Roland Garros | Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti a vivere in diretta il secondo turno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Jannik scende in campo contro Juan ... ubitennis.com

Le classifiche di potere pre-sorteggio di Roland Garros di Gill Gross reddit

Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) / Posts / X x.com