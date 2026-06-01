LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | manca poco per l’ingresso in campo dell’azzurro
Matteo Berrettini sta per entrare in campo contro il giocatore argentino nel torneo di Roland Garros 2026. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta e i due tennisti sono pronti a scendere in campo. La sfida è l’ultima del programma odierno e si sta svolgendo in diretta. Al momento, si attende l’inizio del match, previsto dopo l’ultimo incontro tra Arnaldi e Tiafoe. La partita di Berrettini è la quarta del turno mattutino, con inizio previsto alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 16.17 La russa domina il terzo set e con un 6-0 tondo accede ai quarti di finale del Roland Garros. Siamo in attesa dell’ingresso in campo di Matteo. 15.47 Si allunga l’attesa per Berrettini, con Keys che ha pareggiato la tennista russa vincendo per 3-6 il secondo set. 15.12 Shnaider ci mette meno di 45 minuti per vincere il primo set su Keys per 6-3, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro. 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un match per l’ingresso in campo di Berrettini che sul Suzanne-Lenglen sfiderà Juan Manuel Cerundolo per l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Matteo Berretini vs Juan Manuel Cerundolo / Roland Garros R4 2026
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