LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | manca poco per l’ingresso in campo dell’azzurro

Notizia in breve

Matteo Berrettini sta per entrare in campo contro il giocatore argentino nel torneo di Roland Garros 2026. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta e i due tennisti sono pronti a scendere in campo. La sfida è l’ultima del programma odierno e si sta svolgendo in diretta. Al momento, si attende l’inizio del match, previsto dopo l’ultimo incontro tra Arnaldi e Tiafoe. La partita di Berrettini è la quarta del turno mattutino, con inizio previsto alle 11.00.