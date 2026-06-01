LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo Keys manca poco per l’azzurro

Notizia in breve

Al momento, sono in corso le partite di singolare maschile e femminile a Roland Garros. In campo ci sono Berrettini e Cerundolo, mentre la partita di Keys si sta svolgendo in diretta. È previsto l’inizio del match tra Arnaldi e Tiafoe alle 11.00, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La giornata di gare prosegue con diverse sfide in programma, senza ulteriori dettagli sui risultati al momento.