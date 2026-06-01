LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | in campo Keys manca poco per l’azzurro
Al momento, sono in corso le partite di singolare maschile e femminile a Roland Garros. In campo ci sono Berrettini e Cerundolo, mentre la partita di Keys si sta svolgendo in diretta. È previsto l’inizio del match tra Arnaldi e Tiafoe alle 11.00, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La giornata di gare prosegue con diverse sfide in programma, senza ulteriori dettagli sui risultati al momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un match per l’ingresso in campo di Berrettini che sul Suzanne-Lenglen sfiderà Juan Manuel Cerundolo per l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il programma è iniziato con la vittoria di Kalinskaya su Potapova per 2-1, mentre tra pochi minuti scenderanno in campo Keys e Shnaider. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Matteo Berrettini e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros, l’unico Slam del circuito mondiale di tennis che si gioca su terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Matteo Berretini vs Juan Manuel Cerundolo / Roland Garros R4 2026
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