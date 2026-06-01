LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | Shnaider e Keys al terzo manca poco per l’azzurro

Notizia in breve

Matteo Berrettini sta affrontando J. Cerundolo nel torneo di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si avvicina alla conclusione. Nel frattempo, Shnaider e Keys sono al terzo set e manca poco per il termine della loro sfida. È in programma anche una partita tra Arnaldi e Tiafoe, prevista come quarta del giorno alle 11.00.