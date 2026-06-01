LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | Shnaider e Keys al terzo manca poco per l’azzurro
Matteo Berrettini sta affrontando J. Cerundolo nel torneo di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si avvicina alla conclusione. Nel frattempo, Shnaider e Keys sono al terzo set e manca poco per il termine della loro sfida. È in programma anche una partita tra Arnaldi e Tiafoe, prevista come quarta del giorno alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15.47 Si allunga l’attesa per Berrettini, con Keys che ha pareggiato la tennista russa vincendo per 3-6 il secondo set. 15.12 Shnaider ci mette meno di 45 minuti per vincere il primo set su Keys per 6-3, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro. 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un match per l’ingresso in campo di Berrettini che sul Suzanne-Lenglen sfiderà Juan Manuel Cerundolo per l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il programma è iniziato con la vittoria di Kalinskaya su Potapova per 2-1, mentre tra pochi minuti scenderanno in campo Keys e Shnaider. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Matteo Berretini vs Juan Manuel Cerundolo / Roland Garros R4 2026
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