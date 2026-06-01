LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | Shnaider avanti su Keys manca poco per l’azzurro
Matteo Berrettini sta affrontando l’avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è ancora in corso e si sta giocando sulla terra battuta. Nel frattempo, un’altra sfida vede la tennista Shnaider in vantaggio su Keys. La partita tra Arnaldi e Tiafoe, al quarto match della giornata, è prevista alle 11.00. È attiva una diretta streaming per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15.12 Shnaider ci mette meno di 45 minuti per vincere il primo set su Keys per 6-3, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro. 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un match per l’ingresso in campo di Berrettini che sul Suzanne-Lenglen sfiderà Juan Manuel Cerundolo per l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il programma è iniziato con la vittoria di Kalinskaya su Potapova per 2-1, mentre tra pochi minuti scenderanno in campo Keys e Shnaider. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
LIVE Juan Manuel Cerúndolo vs Matteo Berrettini | Roland Garros 26 | in Diretta & Commento
Notizie e thread social correlati
LIVE Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: in campo Keys, manca poco per l’azzurroAl momento, sono in corso le partite di singolare maschile e femminile a Roland Garros.
LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurroAl torneo di Madrid del 2026, il match tra Berrettini e Prizmic è in corso, con il giocatore locale in vantaggio.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Berrettini trova Juan Manuel Cerundolo agli ottavi: quando e dove vederlo; J. Cerundolo vince dopo 6h, fuori il fratello Fran; Diretta Cerundolo - Berrettini (Roland Garros).
MARATHON MAN Juan Manuel Cerundolo takes out Martin Landaluce in a 6-hour thriller! #RolandGarros facebook
Sinner eliminato dal Roland Garros: malore contro Cerundolo, Jannik cede 6-3 6-2 5-7 1-6 1 reddit
LIVE Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Shnaider avanti su Keys, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un ... oasport.it
Berrettini-Cerundolo LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: cambia l’orario di inizio del matchLa diretta di Berrettini-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it