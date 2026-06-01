LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | Shnaider avanti su Keys manca poco per l’azzurro

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini sta affrontando l’avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è ancora in corso e si sta giocando sulla terra battuta. Nel frattempo, un’altra sfida vede la tennista Shnaider in vantaggio su Keys. La partita tra Arnaldi e Tiafoe, al quarto match della giornata, è prevista alle 11.00. È attiva una diretta streaming per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15.12 Shnaider ci mette meno di 45 minuti per vincere il primo set su Keys per 6-3, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro. 14.11 Buongiorno amici di OA Sport, manca ancora un match per l’ingresso in campo di Berrettini che sul Suzanne-Lenglen sfiderà Juan Manuel Cerundolo per l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Il programma è iniziato con la vittoria di Kalinskaya su Potapova per 2-1, mentre tra pochi minuti scenderanno in campo Keys e Shnaider. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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