LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | Shnaider avanti su Keys manca poco per l’azzurro

Notizia in breve

Matteo Berrettini sta affrontando l’avversario nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è ancora in corso e si sta giocando sulla terra battuta. Nel frattempo, un’altra sfida vede la tennista Shnaider in vantaggio su Keys. La partita tra Arnaldi e Tiafoe, al quarto match della giornata, è prevista alle 11.00. È attiva una diretta streaming per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.