LIVE Berrettini-Prizmic ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Sonmez avanti su Martinez Cirez manca poco per l’azzurro

Al torneo di Madrid del 2026, il match tra Berrettini e Prizmic è in corso, con il giocatore locale in vantaggio. Contestualmente, Sonmez conduce su Martinez Cirez, avvicinandosi alla vittoria. Nelle stesse ore, si stanno disputando anche gli incontri tra Cinà e Moller, e tra Sonego e Lajovic, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire gli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 12.18 Amici di OA Sport, buongiorno. Manca poco all’inizio del match di Berrettini contro Prizmic, con la turca Sonmez che ha vinto per 7-5 il primo set, dopo un’ora e dieci minuti di gioco, contro la wild card spagnola Martinez Cirez. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e il croato Dino Prizmic, valido per il primo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 su terra battuta della stagione. Il classe 2005 sostituisce il belga Raphael Collignon che ha dato forfait nella serata di ieri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Madrid, giornata azzurra: in campo Berrettini, Bellucci, Sonego e Cinà; ATP Madrid 2026, Berrettini sul Manolo Santana: l’orario del match contro Prizmic. Berrettini-Prizmic diretta, segui l'esordio di Matteo a Madrid. Tennis oggi LIVEMatteo Berrettini è pronto all'esordio nel torneo di Madrid. Il tennista azzurro affronterà nel primo turno dell'Atp 1000 spagnolo il croato Dino Prizmic. Il ventenne, numero 87 della classifica mondi ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Sonmez avanti su Martinez Cirez, manca poco per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo ... oasport.it Attenzione: cambiato l'avversario di Matteo Berrettini. Collignon forfait (problema al polso), ecco Dino Prizmic #Berrettini x.com AZZURRI OGGI A MADRID Bellucci-Dzumhur 12.10* Sonego-Lajovic 13.20* Berrettini-Prizmic 13.30* Cocciaretto-Parks 13.30 Cinà-Meller 14.30* Tyra Grant-Jacquemot 17.00* Si parte! Forzaaaa! - facebook.com facebook