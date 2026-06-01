LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | sfida all’argentino che ha eliminato Sinner
Matteo Berrettini affronta l’argentino J. Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si gioca sulla terra battuta del torneo francese. Cerundolo ha eliminato Sinner nel turno precedente. La sfida tra i due tennisti si svolge nello stadio principale, con entrambi impegnati a conquistare un passaggio al terzo turno. La cronaca della partita è aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’italiano Matteo Berrettini e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros, l’unico Slam del circuito mondiale di tennis che si gioca su terra battuta. Il tennista romano cerca i quarti di finale nel torneo parigino che mancano dal 2021, anno della sua ultima apparizione nell’importante competizione transalpina. Berrettini, per raggiungere questo importante match, ha superato al primo turno l’ungherese Marton Fucsovics per 3-1, al secondo turno il francese Arthur Rinderknech per 3-0 e l’argentino Francisco Comesana per 3-2 dopo una battaglia di 5 ore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Matteo Berretini vs Juan Manuel Cerundolo / Roland Garros R4 2026
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