LIVE Berrettini-J Cerundolo Roland Garros 2026 in DIRETTA | sfida all’argentino che ha eliminato Sinner

Notizia in breve

Matteo Berrettini affronta l’argentino J. Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita è in corso e si gioca sulla terra battuta del torneo francese. Cerundolo ha eliminato Sinner nel turno precedente. La sfida tra i due tennisti si svolge nello stadio principale, con entrambi impegnati a conquistare un passaggio al terzo turno. La cronaca della partita è aggiornata in tempo reale.