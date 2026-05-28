Sinner conduce il match contro Cerundolo con due set di vantaggio, ma nel quinto set l’italiano ha subito due break consecutivi. Attualmente il punteggio è 1-4 in favore dell’argentino. Durante il match, l’italiano ha risposto con un colpo di diritto sulla seconda di Cerundolo, mentre il punteggio indica una fase di grande equilibrio e cambi di ritmo tra i due giocatori. La partita prosegue con il quinto set ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete la risposta di diritto dell’italiano sulla seconda di Cerundolo. 15-40 Risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato. 15-30 Lungo il diritto di Cerundolo. 15-15 Diritto a sventaglio vincente dell’argentino. 0-15 Doppio fallo di Cerundolo. Sinner prende ancora il mini-ventilatore per rinfrescarsi, oltre all’asciugamano bagnato sul collo. 1-4 Servizio vincente al centro. 40-15 Larga la risposta di Cerundolo. 30-15 Altro serve&volley di Sinner. Non è diventato improvvisamente Henman. Semplicemente non può giocare in un altro modo. 15-15 In rete il diritto lungolinea in corsa di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: due break di vantaggio per l’argentino

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LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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