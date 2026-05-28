Nel match di Roland Garros, Sinner conduce con due set di vantaggio, ma nel quarto set J. Cerundolo ottiene un break e si porta avanti 3-1. L’azzurro ha avuto problemi fisici e non riesce a mantenere il ritmo. Cerundolo ha realizzato alcuni colpi spettacolari, tra cui un passante di diritto lungo linea in corsa all’incrocio delle righe. La partita è in corso, con il punteggio attuale di 6-3, 6-2, 5-7, 1-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Cerundolo si sta inventando dei colpi surreali. All’incrocio delle righe il passante di diritto lungolinea in corsa. 15-40 In rete la risposta di diritto. Cerundolo ha forzato tanto la seconda al centro. 0-40 Risposta vincente di Sinner con il diritto incrociato. 0-30 Largo il rovescio incrociato di Cerundolo. 0-15 In rete il diritto lungolinea del n.56. 1-3 Break di Cerundolo. Serve&volley di Sinner, demi-volée e passante vincente dell’argentino. 15-40 Sul nastro e poi in corridoio il diritto inside-in di Sinner. Cerundolo si limita ad attendere l’errore. 15-30 Serve&volley e smash vincente del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break per l’argentino, l’azzurro non si regge in piedi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro non si muove piùDurante il match di Roland Garros, l’italiano ha vinto i primi due set con punteggi di 6-3 e 6-2.

LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il secondo setSinner ha vinto il secondo set contro Cerundolo con il punteggio di 6-2, confermando il successo nel primo parziale.

Temi più discussi: Sinner-Juan Manuel Cerundolo, secondo turno a Parigi: quando e dove vederla; Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming; A che ora gioca Sinner contro J. Cerundolo il 28 maggio al Roland Garros. Dove vederlo in tv; LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: grande ostacolo il caldo torrido del mezzogiorno.

LIVE Roland Garros, 2° turno: Sinner- J.M.Cerundolo, primo set in corso x.com

Diretta Live Sinner-J.Cerundolo Roland Garros 2°turno: Juan riapre la partita, Jannik non si sente bene!Due prime vincenti dell’altoatesino, errore in contropiede per il numero uno al mondo. Jannik, però, si rifà prontamente con lungo linea e colpo al volo a rete, tiene Cerundolo a distanza di sicurezza ... sport.virgilio.it

Sinner-Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-2 LIVE al Roland Garros, Jannik sta male e perde il 3° set: il risultato in direttaLa diretta di Sinner-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e il risultato live ... fanpage.it

Le classifiche di potere pre-sorteggio di Roland Garros di Gill Gross reddit