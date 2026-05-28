Arnaldi ha vinto il primo set contro Tsitsipas al tie-break, concluso con un punteggio di 7-6. Dopo aver conquistato il punto con una prima vincente, l’azzurro ha ottenuto il break decisivo nel tie-break. La partita prosegue ora con il secondo set, che si trova sul punteggio di 20-15. La sfida si svolge sul campo di un torneo del Grande Slam, con i due tennisti impegnati in una fase di grande equilibrio.

2-0 Break immediato dell’azzurro che gioca un dritto assolutamente non facile e trova il vincente. 40-A Che recupero da parte dell’azzurro che con il rovescio lungolinea manda fuori tempo il dritto greco, altra palla break! 40-40 Esce il rovescio di Arnaldi che manda in corridoio il colpo diagonale. 15-40 Rovescio lungolinea perfetto di Arnaldi da lontanissimo, due palle break! 40-40 Arnaldi annulla con lucidità la palla break con un dritto vincente perfetto. 30-40 Grandissimo passante di Tsitsipas che infila il dritto lungolinea. 30-15 Cerca un complesso contropiede di rovescio lungolinea ma la palla non resta in campo. 20.59 Rientra in campo tra i fischi Tsitsipas che è scappato negli spogliatoi per il toilette break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set dopo un tie-break dominato

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