LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set dopo un tie-break dominato

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arnaldi ha vinto il primo set contro Tsitsipas al tie-break, concluso con un punteggio di 7-6. Dopo aver conquistato il punto con una prima vincente, l’azzurro ha ottenuto il break decisivo nel tie-break. La partita prosegue ora con il secondo set, che si trova sul punteggio di 20-15. La sfida si svolge sul campo di un torneo del Grande Slam, con i due tennisti impegnati in una fase di grande equilibrio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2-0 Break immediato dell’azzurro che gioca un dritto assolutamente non facile e trova il vincente. 40-A Che recupero da parte dell’azzurro che con il rovescio lungolinea manda fuori tempo il dritto greco, altra palla break! 40-40 Esce il rovescio di Arnaldi che manda in corridoio il colpo diagonale. 15-40 Rovescio lungolinea perfetto di Arnaldi da lontanissimo, due palle break! 40-40 Arnaldi annulla con lucidità la palla break con un dritto vincente perfetto. 30-40 Grandissimo passante di Tsitsipas che infila il dritto lungolinea. 30-15 Cerca un complesso contropiede di rovescio lungolinea ma la palla non resta in campo. 20.59 Rientra in campo tra i fischi Tsitsipas che è scappato negli spogliatoi per il toilette break. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi tsitsipas 7 6 roland garros 2026 in diretta l8217azzurro vince il primo set dopo un tie break dominato
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set dopo un tie-break dominato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis

Video Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Tsitsipas 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca il primo set al tie-breakAl momento, il punteggio tra Arnaldi e Tsitsipas è 6-6 nel primo set di Roland Garros 2026.

LIVE Arnaldi-Tsitsipas 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel primo set, l’azzurro spreca cinque palle breakNel primo set della partita tra Arnaldi e Tsitsipas, il punteggio è 3-4 in favore del greco.

Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi-Tsitsipas: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

arnaldi tsitsipas live arnaldi tsitsipas 7LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuiti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 ... oasport.it

arnaldi tsitsipas live arnaldi tsitsipas 7Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web