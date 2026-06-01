LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 6-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break dell’azzurro che torna avanti nel terzo set!
Il match tra Berrettini e Cerundolo prosegue con l’azzurro avanti 6-3, 7-6 e 6-5 nel terzo set. Cerundolo ha subito un controbreak, ma è tornato a condurre nel punteggio. Sul campo, Cerundolo ha realizzato uno smash all’indietro vincente. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Un altro incontro si svolge in contemporanea, con un quarto match previsto alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Smash all’indietro vincente di Cerundolo. 30-15 Rovescio diagonale vincente dal centro della riga di fondo per Berrettini che è bravo a mandare fuori dal campo l’argentino. Seconda. 30-0 Non passa il dritto in cross dell’azzurro. 15-0 Si difende l’argentino che riesce a chiudere la volée nei pressi della rete. Seconda palla ad inizio game per Cerundolo. 6-5 Non può trovare il campo la difesa di rovescio lungolinea dell’argentino! L’azzurro torna avanti dopo essere stato 4-5 sotto. 40-15 Spinge con il dritto diagonale Berrettini, in rete la difesa affannata di Cerundolo! Ancora una seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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