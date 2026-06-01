LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 6-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break dell’azzurro che torna avanti nel terzo set!

Notizia in breve

Il match tra Berrettini e Cerundolo prosegue con l’azzurro avanti 6-3, 7-6 e 6-5 nel terzo set. Cerundolo ha subito un controbreak, ma è tornato a condurre nel punteggio. Sul campo, Cerundolo ha realizzato uno smash all’indietro vincente. La partita è in corso e si può seguire in diretta. Un altro incontro si svolge in contemporanea, con un quarto match previsto alle 11.00.