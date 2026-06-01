LIVE Berrettini-J Cerundolo 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break e parte avanti nel match
Matteo Berrettini ha preso il comando del match contro J. Cerundolo, annullando una palla break e portandosi avanti nel punteggio. Durante lo scambio, Cerundolo ha tentato di difendere il suo dritto, ma Berrettini ha risposto con una palla corta di grande precisione. Il punteggio attuale vede l’azzurro in vantaggio, con il primo set ancora in corso. La partita si sta giocando nel torneo di Roland Garros 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Cerundolo difende il dritto di Berrettini che chiude con una grande palla corta. 30-15 Serve and volley vincente. 15-15 Servizio e dritto perfetto dell’azzurro. 0-15 In rete il cross di dritto di Berrettini. 2-0 Break immediato del tennista romano che risponde ancora benissimo con il rovescio e costringe il dritto avversario a volare via dal campo. 15-40 Grandissima risposta stretta con il rovescio per Berrettini, in rete il dritto argentino! Due palle break! Seconda importante. 15-30 Slice perfetto di Matteo per mandare fuori dal campo Cerundolo, l’azzurro chiude con il passante di rovescio! 15-15 Doppio fallo dell’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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