LIVE Berrettini-J Cerundolo 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break e parte avanti nel match

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha preso il comando del match contro J. Cerundolo, annullando una palla break e portandosi avanti nel punteggio. Durante lo scambio, Cerundolo ha tentato di difendere il suo dritto, ma Berrettini ha risposto con una palla corta di grande precisione. Il punteggio attuale vede l’azzurro in vantaggio, con il primo set ancora in corso. La partita si sta giocando nel torneo di Roland Garros 2026.