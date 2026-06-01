LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | zero opportunità di break all’inizio del terzo set

Berrettini conduce 6-3, 7-6, 2-1 contro Cerundolo nel terzo set a Roland Garros 2026. Nel game in corso, nessuna opportunità di break nei primi scambi. L’argentino ha già realizzato 13 aces, l’ultimo dei quali ha portato il punteggio a 2-2 nel quarto match. La partita prosegue senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Tredicesimo ace dell’argentino. 40-0 Servizio e dritto diagonale vincente. 30-0 In rete il passante di rovescio diagonale dell’azzurro. Seconda da sfruttare. 15-0 Matteo si trova lo smash debole di Cerundolo attaccato al corpo e non gestisce la difesa. 2-1 Servizio e dritto per tornare avanti. 40-15 Berrettini chiude con lo smash di prima intenzione in uscita dal servizio. 30-15 Prima esterna vincente! 15-15 Ottimo rovescio dell’argentino che trova profondità, in rete il colpo di Berrettini. 15-0 Riga sulla prima palla! Secondo ace dell’azzurro, contro i dodici di Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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