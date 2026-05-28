LIVE Arnaldi-Tsitsipas 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo set l’azzurro spreca cinque palle break
Nel primo set della partita tra Arnaldi e Tsitsipas, il punteggio è 3-4 in favore del greco. L’italiano ha avuto cinque occasioni di break, ma le ha tutte sprecate. Sul punteggio di 15-30, il giocatore azzurro ha commesso un errore con il dritto in rete, mentre Tsitsipas ha risposto con una buona risposta e ha colpito bene al servizio successivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete il dritto di Matteo. 15-15 Ottima risposta di Tsitsipas, esce il colpo successivo al servizio di Arnaldi. 15-0 Prima al centro vincente dell’azzurro. 3-4 Servizio e dritto del greco. 40-30 Non resta in campo la difesa in lob di Arnaldi dopo il dritto di Tsitsipas. 30-30 In rete la volée di Tsitsipas, ottimo passante giocato da Matteo. Seconda da sfruttare per giocarsi il game. 30-15 Ottima prima esterna. 15-15 Dopo due ottimi rovesci diagonali, il greco manda fuori quello lungolinea. Seconda. 15-0 In corridoio la palla corta di Arnaldi. 3-3 Altro servizio e smorzata del sanremese che porta a casa un game non banale dopo le quattro chance di break non sfruttato nel turno di battuta del greco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Roland-Garros 2026 - Matteo Arnaldi: Voglio tornare a giocare senza dolore
Notizie e thread social correlati
LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la battaglia di 4 set e 4 ore, miracolo nel tie-break del 3° setArnaldi ha battuto Griekspoor in quattro set dopo quattro ore di gioco, vincendo il terzo set al tie-break.
Leggi anche: LIVE Sinner-Tabur 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro nel primo set!
Temi più discussi: Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Arnaldi-Tsitsipas: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.
GRANDE VITTORIA DI ARNALDI Comincia nel migliore dei modi il Roland Garros dell’azzurro, che supera in rimonta un solido Griekspoor Una battaglia durata 4 ore, adesso sul percorso di Arnaldi ci sarà Tsitsipas #Tennis #Arnaldi #RolandGarro facebook
Arnaldi-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Matteo Arnaldi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il 25enne azzurro, numero 104 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il greco Stefan ... cremonaoggi.it
LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince la battaglia di 4 set e 4 ore, miracolo nel tie-break del 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella vittoria di Matteo ARNALDI che accede al 2° turno del Roland Garros ... oasport.it