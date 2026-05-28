LIVE Arnaldi-Tsitsipas 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo set l’azzurro spreca cinque palle break

Notizia in breve

Nel primo set della partita tra Arnaldi e Tsitsipas, il punteggio è 3-4 in favore del greco. L’italiano ha avuto cinque occasioni di break, ma le ha tutte sprecate. Sul punteggio di 15-30, il giocatore azzurro ha commesso un errore con il dritto in rete, mentre Tsitsipas ha risposto con una buona risposta e ha colpito bene al servizio successivo.