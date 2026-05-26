Sinner conduce 4-1 contro Tabur nel quarto set di Roland Garros 2026. L’azzurro ha ottenuto un doppio break nel primo set e si trova a tre set point, con una risposta vincente in dritto lungolinea. La prima transalpina non ha sfruttato le occasioni di break. La partita è in corso con Sinner avanti nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Risposta vincente di dritto lungolinea pazzesca di Sinner, che ha tre set point! Non entra la prima transalpina. 0-30 Errore gravissimo di Tabur che in uscita dal servizio manda fuori il dritto in contropiede, sarebbe stato un vincente. 0-15 Scende a rete il francese, Sinner spinge con il rovescio e costringe la volée avversaria a finire in rete. 5-1 Scambio confuso ma spettacolare! Tabur manda in rete la volée dopo il guizzo alto di Sinner, che era stato sfavorito dal nastro. Seconda, l’azzurro avrebbe seguito a rete il servizio. 40-15 Servizio e dritto lungolinea profondissimo per Jannik, la difesa di Tabur non resta in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break dell’azzurro nel primo set!

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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Il possibile percorso di #Sinner al Roland Garros R1: Tabur (WC) R2: Fearnley/J.M.Cerundolo R3: Moutet /Landaluce R4: Darderi/Rinderknech/ QF: Shelton/Bublik/Tiafoe SF: FAA/Medvedev/ Vacherot F: Zverev/Djokovic/Jodar Forza x.com

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