LIVE Sinner-Tabur 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro nel primo set!

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner conduce 4-1 contro Tabur nel quarto set di Roland Garros 2026. L’azzurro ha ottenuto un doppio break nel primo set e si trova a tre set point, con una risposta vincente in dritto lungolinea. La prima transalpina non ha sfruttato le occasioni di break. La partita è in corso con Sinner avanti nel punteggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Risposta vincente di dritto lungolinea pazzesca di Sinner, che ha tre set point! Non entra la prima transalpina. 0-30 Errore gravissimo di Tabur che in uscita dal servizio manda fuori il dritto in contropiede, sarebbe stato un vincente. 0-15 Scende a rete il francese, Sinner spinge con il rovescio e costringe la volée avversaria a finire in rete. 5-1 Scambio confuso ma spettacolare! Tabur manda in rete la volée dopo il guizzo alto di Sinner, che era stato sfavorito dal nastro. Seconda, l’azzurro avrebbe seguito a rete il servizio. 40-15 Servizio e dritto lungolinea profondissimo per Jannik, la difesa di Tabur non resta in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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