LIVE Darderi-Ofner 7-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break e si porta ad un passo dal set
Darderi ha vinto il secondo set contro Ofner con il punteggio di 7-6, 5-2, avvicinandosi alla vittoria a Parigi. L’azzurro ha annullato una palla break e si è portato a un passo dal concludere il match. Nel gioco in corso, Ofner ha colpito un dritto lungo, mentre Darderi ha conquistato il punto e il gioco. È la prima volta nel match che l’italiano mantiene il break ottenuto subito dopo averlo subito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il dritto di Ofner in uscita dal servizio. 5-2 Gioco Darderi! Per la prima volta nel match l’azzurro riesce a conservare il break subito dopo averlo ottenuto. L’ultimo punto del game arriva grazie ad un facile colpo di dritto sulla contro smorzata di Ofner, precedentemente chiamato a rete dall’ennesima palla corta dell’azzurro. ad-40 Che errore di Ofner! L’austriaco trova un lungolinea di rovescio praticamente perfetto. Darderi si difende alla grande e fa giocare un colpo in più all’austriaco, che manda largo l’attacco con il dritto ad uscire. 40-40 A rete la risposta di dritto di Ofner sul servizio al centro dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
SEBASTIAN OFNER vs LUCIANO DARDERI | Roland Garros 2026 | Gameplay Simulation
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