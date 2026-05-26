LIVE Darderi-Ofner 7-6 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break e si porta ad un passo dal set

Notizia in breve

Darderi ha vinto il secondo set contro Ofner con il punteggio di 7-6, 5-2, avvicinandosi alla vittoria a Parigi. L’azzurro ha annullato una palla break e si è portato a un passo dal concludere il match. Nel gioco in corso, Ofner ha colpito un dritto lungo, mentre Darderi ha conquistato il punto e il gioco. È la prima volta nel match che l’italiano mantiene il break ottenuto subito dopo averlo subito.