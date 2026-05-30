LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino annulla subito una palla break a Matteo

Notizia in breve

Matteo Berrettini e l’argentino si sono affrontati nel primo set, concluso 7-6 in favore di Berrettini. Nel secondo, Comesaña ha recuperato e ha vinto 7-5. Nel terzo, il tennista argentino ha vinto 7-6. L'inizio del quarto set è stato segnato dall’annullamento di una palla break a Berrettini da parte di Comesaña. Nel primo gioco, Comesaña ha subito una palla break ma ha risposto con un ace e un dritto vincente.