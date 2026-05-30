LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino annulla subito una palla break a Matteo
Matteo Berrettini e l’argentino si sono affrontati nel primo set, concluso 7-6 in favore di Berrettini. Nel secondo, Comesaña ha recuperato e ha vinto 7-5. Nel terzo, il tennista argentino ha vinto 7-6. L'inizio del quarto set è stato segnato dall’annullamento di una palla break a Berrettini da parte di Comesaña. Nel primo gioco, Comesaña ha subito una palla break ma ha risposto con un ace e un dritto vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Bravissimo Berrettini con questo servizio e dritto, gli era davvero necessario nel momento più delicato. Vantaggio Berrettini, il giudice di linea chiama out la palla, scende Aurelie Tourte che la giudica buona e poi lo spiega all’accorrente Comesaña. Nono ace, al centro. 40-40 Appena largo il dritto in uscita dal servizio di Berrettini, che si era dovuto affidare alla seconda. Momento già delicatissimo. 40-30 Di poco largo il dritto lungolinea di Berrettini sulla spinta da fondo di Comesaña. 40-15 Molto bello il contropiede di dritto di Berrettini! Comesaña stava riposizionandosi dopo un’ottima risposta, ma viene beffato dall’idea di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI vs COMESAÑA LIVE | Roland Garros Radiocronaca in Diretta
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