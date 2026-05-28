LIVE Berrettini-Rinderknech 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break
Matteo Berrettini si porta sul 4-2 nel match di Roland Garros contro Rinderknech, annullando una palla break. Sul punteggio di 0-15, l’italiano ha risposto con un diritto incrociato vincente, poi ha concluso con una palla corta vincente in uscita dal servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Diritto incrociato vincente di Berrettini. 4-2 Palla corta vincente di Berrettini in uscita dal servizio. A-40 Fiondata di diritto di Berrettini: il francese non riesce ad arginarla. 40-40 Back di rovescio troppo morbido di Berrettini, Rinderknech lo punisce con un diritto lungolinea inside-in. A-40 Servizio e diritto incrociato vincente del n.105. 40-40 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-40 Stesso schema, ma stavolta la palla corta si ferma sul nastro. 30-30 Servizio esterno e palla corta vincente di Berrettini. 15-30 Servizio vincente al centro del n.105. 0-30 Doppio fallo di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
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