LIVE Berrettini-Rinderknech 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break

Notizia in breve

Matteo Berrettini si porta sul 4-2 nel match di Roland Garros contro Rinderknech, annullando una palla break. Sul punteggio di 0-15, l’italiano ha risposto con un diritto incrociato vincente, poi ha concluso con una palla corta vincente in uscita dal servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.