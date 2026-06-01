LIVE Berrettini-J Cerundolo 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match
Il match tra Berrettini e Cerundolo è iniziato con il punteggio di 0-0. La prima palla, un dritto di Berrettini, è finita in rete dopo aver incontrato una palla alta e lenta dell’avversario. La partita si sta svolgendo sul campo di Roland Garros nel 2026. Sono previsti aggiornamenti in diretta, con il prossimo incontro tra Arnaldi e Tiafoe alle 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 In rete il dritto di Matteo che non gestisce la palla alta e lenta dell’argentino. Seconda. INIZIA IL MATCH 16.41 Il primo a servire sarà Berrettini. 16.40 Ci siamo, manca pochissimo all’inizio del match. 16.38 Manca poco al termine del riscaldamento. 16.36 Inizia il riscaldamento! Cerundolo ha giocato più di 12 ore per arrivare agli ottavi di finale. L’argentino viene dalla partita più lunga del torneo, quella durata più di 6 ore contro Landaluce. 16.34 Il romano raggiungerebbe i quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera dopo quelli conquistati nel 2021, ultima edizione alla quale Berrettini ha partecipato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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