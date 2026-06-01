LIVE Berrettini-J Cerundolo 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match

Notizia in breve

Il match tra Berrettini e Cerundolo è iniziato con il punteggio di 0-0. La prima palla, un dritto di Berrettini, è finita in rete dopo aver incontrato una palla alta e lenta dell’avversario. La partita si sta svolgendo sul campo di Roland Garros nel 2026. Sono previsti aggiornamenti in diretta, con il prossimo incontro tra Arnaldi e Tiafoe alle 11.00.