LIVE Arnaldi-Tiafoe Roland Garros 2026 in DIRETTA | vincere un’altra battaglia e tornare nel tennis che conta!

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Arnaldi sfida Frances Tiafoe negli ottavi di finale di Roland Garros 2026. La partita si sta svolgendo in diretta, con i due giocatori impegnati a contendersi un passaggio ai quarti di finale. La sfida rappresenta un passo importante per il torneo e si sta giocando con grande intensità. La partita è disponibile in aggiornamento continuo sulla piattaforma online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra battaglia azzurra che vede di fronte Matteo ARNALDI e Frances TIAFOE per un posto in quarti di finale al Roland Garros 2026. Si gioca per la gloria, entrambi vogliono il primo quarto di finale della carriera a Parigi, entrambi hanno vinto una maratona dopo l’altra per giungere qui. Arnaldi è risorto dopo il Challenger di Cagliari, vinto, e dopo i brillanti Internazionali d’Italia conclusi contro Jodar al 3° turno. La classifica è tornata a posto, la fiducia è ai massimi livelli, il tennis del ligure non è mai stato così ordinato, pulito ed efficace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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