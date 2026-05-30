Arnaldi e Collignon sono in campo nel terzo set, con il punteggio di 2-1. Dopo aver vinto il primo set 6-4, Arnaldi ha perso il secondo 6-7 e ora la partita continua. In questa fase, Arnaldi ha perso il servizio, con Collignon che si porta avanti 15-0. La partita si svolge a Roland Garros nel 2026 e la sfida è ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Butta via il rovescio in palleggio Matteo. 2-1 A quindici Arnaldi. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Altra ottima prima di Arnaldi! 15-15 Rimedia subito il ligure. 0-15 Doppio fallo anche di Matteo. 1-1 A zero Collignon. Palle nuove. 40-0 Servizio e benedizione. 30-0 Servizio vincente. 15-0 In rete il difficile lungoriga di rovescio di Arnaldi. 1-0 Tiene a trenta Arnaldi e riparte alla grande. 40-30 Servizio vincente, 30-30 Errore di rovescio del ligure. 19:08 Pausa fisiologica e stra meritata, siamo oltre le due ore. Si arriverà quantomeno alle 4 sicuramente, vedremo se si giocherà l’ennesimo quinto parziale del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: battaglia che prosegue nel 3° set

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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