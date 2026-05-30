Arnaldi e Collignon stanno giocando una partita lunga e combattuta a Roland Garros 2026. Dopo aver vinto il primo set 6-4, il giocatore italiano ha perso il secondo 6-7, con il match che si protrae oltre due ore di gioco. Al momento, i due si sono concessi una pausa fisiologica, mentre la sfida continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:08 Pausa fisiologica e stra meritata, siamo oltre le due ore. Si arriverà quantomeno alle 4 sicuramente, vedremo se si giocherà l’ennesimo quinto parziale del torneo. Arnaldi-Collignon 6-4, 7-6(5)! Il nastro porta via il dritto del ligure e allora finisce un secondo set che, senza dubbio, sarebbe la causa della sconfitta laddove giungesse. 5-6 Nessun rimpianto, bravo lui. Smash a rimbalzo risolutivo. Set point, che beffa! Seconda, e ora sono dolori 5-5 Un cretino ha urlato durante il punto! MA ARNALDI HA MESSO SULLA RIGA IL DRITTO LUNGORIGA SU PALLA BASSISSIMA, ERA SOTTO TERRA! Che vincente! Questo era voluto, non fortunato! Torniamo on serve, ma ora servono entrambi questi punti! 4-5 SIIIII! Risposta steccata vincente sulla riga! Che fortuna! 3-5 Nuova prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: altro match che si allunga, altra battaglia. Il ligure era 3-1 nel 2° set

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MATTEO ARNALDI vs RAPHAEL COLLIGNON | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 3rd Round Battle

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