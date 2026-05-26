A Roland Garros 2026, Arnaldi e Griekspoor sono in campo per la partita in diretta. Arnaldi, attualmente in 115ª posizione virtuale, ha subito una riduzione di 40 punti dopo aver perso al secondo turno nel 2025, quando vinse un match contro Felix Auger Aliassime rimontando da 0-2. La partita è iniziata pochi minuti fa e i giocatori sono già in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:55 Arnaldi che al momento si trova in 115^ posizione virtuale a seguito dei 40 punti scalati del secondo turno nel 2025, quando vinse quel match pazzesco rimontando da 0-2 contro Felix Auger Aliassime per poi arrendersi a Musetti. 10:50 Non ci sono precedenti tra i due. Curiosamente. Griekspoor è testa di serie numero 31 del Roland Garros 2026! 10:45 Oggi in campo Arnaldi proverà a regalarsi la terza vittoria della stagione, in tabellone nel circuito maggiore, sulla terra battuta. I problemi fisici e la mancata fiducia sono ormai alle spalle, dopo il brillante Foro Italico disputato e soprattutto dopo i 175 punti ottenuti a Cagliari vincendo il prestigioso Challenger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE GRIEKSPOOR - ARNALDI PRIMO TURNO ROLAND GARROS

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!A pochi minuti dall'inizio, i giocatori sono già in campo per la partita di singolare maschile a Roland Garros.

LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarselaUn tennista italiano affronta un avversario olandese nel secondo turno di Roland Garros.

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esordio ostico, ma l’azzurro può giocarsela; Griekspoor-Arnaldi: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Griekspoor - Arnaldi (Roland Garros); Roland Garros, 4 italiani oggi: apre Arnaldi, chiude Sinner.

Roland Garros diretta: alle 11 il match di Arnaldi. Sinner e Darderi in serata. Tutti i risultati e dove vedere il torneo in tv e streamingSi è aperto il tabellone principale del Roland Garros 2026. Dopo le vittorie di Berrettini e Cobolli, oggi tocca ad Arnaldi, Sinner e Darderi. Jannick non prima delle 20. Tutti ... ilmessaggero.it

LIVE Arnaldi-Griekspoor, Roland Garros 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un match che si preannuncia lottatissimo tra ... oasport.it