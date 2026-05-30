LIVE Arnaldi-Collignon Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti!

Notizia in breve

Un giocatore italiano sta per affrontare un avversario belga nel torneo di Roland Garros 2026. L'incontro tra i due non ha precedenti e il belga, attualmente al numero 62 del ranking mondiale, ha raggiunto questa posizione dopo aver giocato principalmente in Challenger. L'evento si sta svolgendo in diretta e l'inizio del match è imminente.