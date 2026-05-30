LIVE Arnaldi-Collignon Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti!
Un giocatore italiano sta per affrontare un avversario belga nel torneo di Roland Garros 2026. L'incontro tra i due non ha precedenti e il belga, attualmente al numero 62 del ranking mondiale, ha raggiunto questa posizione dopo aver giocato principalmente in Challenger. L'evento si sta svolgendo in diretta e l'inizio del match è imminente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Non ci sono precedenti tra il ligure e il numero 62 del mondo belga, che quest’anno è esploso nel circuito maggiore dopo una vita da ‘mediano’ nel circuito Challenger. 16:47 Arnaldi sfida Collignon per un posto in ottavi di finale, sarebbero i secondi al Roland Garros. Le quote lo danno sfavorito, ma la realtà è che si tratta di una partita alla pari che si deciderà su una manciata di quindici. 16:42 Finita! Kalinskaya risorge dal malore accusato a fine secondo set. E vince! ORA ARNALDIIII! 15.56 Pareggia i conti Camila Osorio, che domina il secondo set con il punteggio di 6-0. Resta da capire se Anna Kalinskaya riuscirà a proseguire, dopo il colpo di calore che l’ha costretta a ricorrerr al MTO nella parte finale del parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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