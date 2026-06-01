Sul campo di Parigi, Arnaldi ha commesso un errore in rete durante uno scambio con Tiafoe, portando il punteggio a 15-0. In precedenza, l’azzurro ha salvato diversi set point, mentre il punteggio attuale vede Tiafoe in vantaggio 6-5 nel secondo set. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico assorto, con scambi intensi tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Pauroso rovescio lungoriga!! 15-0 In rete il rovescio lungoriga in corsa di Arnaldi. 6-5 LA PRIMA AAAAAA! Due ore e mezzo, Arnaldi risponde per andare 2-0! A-40 Servizio vincente. 40-40 Gran punto di Tiafoe. Non se ne esce amici! Non se ne esce! 40-30 Risposta profondissima e comodo rovescio. Ancora vantaggi? 40-15 In rete il dritto in corsa di Tiafoe. 30-15 Risposta a segno Tiafoe. 30-0 ACE! 15-0 Molto bene, con la prima al corpo Arnaldi. 5-5 NOO! FA MALISSIMO A TIAFOE QUESTA! Passante di rovescio che prende il nastro e dà il break ad Arnaldi! Continuano a ripetere a Tiafoe di essere pronto dopo il servizio con le gambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha annullato una miriade di set point

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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