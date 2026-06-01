LIVE Arnaldi-Tiafoe 6-63-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tie-break l’azzurro ha servito per il 1° set

Notizia in breve

Arnaldi e Tiafoe sono in parità a 6-6 nel primo set di Roland Garros 2026, con il punteggio del tie-break a 3-3. Tiafoe ha servito per il primo set, mentre sul 6-5, ha risposto con un colpo di diritto e uno smash di rimbalzo sulla riga. La partita prosegue con questi risultati.