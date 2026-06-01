LIVE Arnaldi-Tiafoe 6-63-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tie-break l’azzurro ha servito per il 1° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arnaldi e Tiafoe sono in parità a 6-6 nel primo set di Roland Garros 2026, con il punteggio del tie-break a 3-3. Tiafoe ha servito per il primo set, mentre sul 6-5, ha risposto con un colpo di diritto e uno smash di rimbalzo sulla riga. La partita prosegue con questi risultati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda Tiafoe 6-5 Risposta pazzesca con il dritto e smash di rimbalzo sulla riga. 6-4 Vince il primo il ligure grazie allo schema servizio + due dritti! 5-4 Sbaglia l’americano con il rovescio, Arnaldi serve di nuovo per il set. 4-4 Servizio vincente Tiafoe. 4-3 Errore gratuito di dritto Tiafoe. 3-3 Brillante soluzione inside in di Arnaldi! 2-3 Ace. 2-2 Servizio e comoda chiusura. 2-1 Perde subito, ma non è un dramma, il mini break Arnaldi. Risposta vincente di rovescio. 2-0 Servizio, dritto e volèe incrociata! 1-0 Fortunato l’azzurro con la traiettoria del dritto che diventa vincente. Mini break! 6-6 TIE-BREAK dopo 61? di gioco sul Suzanne Lenglen! 40-0 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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