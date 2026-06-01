Al momento il punteggio tra Arnaldi e Tiafoe è di 3-4 nel quarto set a Roland Garros 2026. Arnaldi ha recuperato uno dei due break subiti e si trova in vantaggio sul servizio avversario. La partita è in corso, con il punteggio complessivo di 7-6, 6-7, 3-6, 3-4. L'azzurro sta tentando di rimanere in partita, mentre Tiafoe serve per chiudere il game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Seeervizio vincente. Insegue un miracolo Arnaldi. 40-15 Fuori la risposta di rovescio. Sembra incredibile. 30-15 Brutto errore di rovescio di Tiafoe. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Riprende il festival delle risposte nei piedi di Tiafoe. 2-4 In rete il rovescio dell’americano, gran risposta di rovescio di Arnaldi. Break! 40-A Erano due ore che non commetteva un gratuito Tiafoe. 40-40 Palla corta inefficiente di Tiafoe. Chiude lo smash Arnaldi. 40-30 Sbaglia di rovescio Foe. 40-15 Anche qui ha corso i chilometri Arnaldi senza fare punto, diabolico Tiafoe. 30-15 Incredibile come Arnaldi non faccia più male nello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due break

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LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento

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