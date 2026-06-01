LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro recupera uno dei due break

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al momento il punteggio tra Arnaldi e Tiafoe è di 3-4 nel quarto set a Roland Garros 2026. Arnaldi ha recuperato uno dei due break subiti e si trova in vantaggio sul servizio avversario. La partita è in corso, con il punteggio complessivo di 7-6, 6-7, 3-6, 3-4. L'azzurro sta tentando di rimanere in partita, mentre Tiafoe serve per chiudere il game.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Seeervizio vincente. Insegue un miracolo Arnaldi. 40-15 Fuori la risposta di rovescio. Sembra incredibile. 30-15 Brutto errore di rovescio di Tiafoe. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Riprende il festival delle risposte nei piedi di Tiafoe. 2-4 In rete il rovescio dell’americano, gran risposta di rovescio di Arnaldi. Break! 40-A Erano due ore che non commetteva un gratuito Tiafoe. 40-40 Palla corta inefficiente di Tiafoe. Chiude lo smash Arnaldi. 40-30 Sbaglia di rovescio Foe. 40-15 Anche qui ha corso i chilometri Arnaldi senza fare punto, diabolico Tiafoe. 30-15 Incredibile come Arnaldi non faccia più male nello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live arnaldi tiafoe 7 6 6 7 3 6 3 4 roland garros 2026 in diretta l8217azzurro recupera uno dei due break
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due break
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento

Video LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Tiafoe 6-6(3-3), Roland Garros 2026 in DIRETTA: tie-break, l’azzurro ha servito per il 1° setArnaldi e Tiafoe sono in parità a 6-6 nel primo set di Roland Garros 2026, con il punteggio del tie-break a 3-3.

LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: due ore e mezzo, altro tie-break!Durante la partita di Roland Garros, Arnaldi e Tiafoe si trovano sul punteggio di 7-6, 6-6, con il secondo set deciso da un tie-break.

Temi più discussi: Arnaldi-Tiafoe oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Arnaldi-Tiafoe oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi agli ottavi del Roland Garros: Collignon battuto in 5 set; RECAP! Day 7: Tiafoe e Auger-Aliassime chiudono il programma con due vittorie.

arnaldi tiafoe live arnaldi tiafoe 7LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Super prima di Tiafoe 15-15 Lungo però il dritto in palleggio. 0-15 Con il dritto suona la carica il ... oasport.it

arnaldi tiafoe live arnaldi tiafoe 7Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 1-4 LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: doppio break per l’americanoLa diretta di Arnaldi-Tiafoe oggi al Rolan Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web