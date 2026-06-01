LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 6-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | eravamo in doccia siamo a un game dal 5° set!
In corso al Roland Garros 2026, Arnaldi e Tiafoe si trovano al quinto set con il punteggio di 6-5. Arnaldi ha salvato un match point con un servizio vincente e uno scambio di rovescio e volée. Sul 40-40, Arnaldi ha commesso un errore gratuito con il dritto, mentre Tiafoe ha servito per il match. La partita è molto combattuta e ancora aperta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Servizio, attacco di rovescio e volèe! Amici! A-40 AAAAAACCCCCEEEEEEEEEEEEEEEE! 40-40 CON LOS HUEVOS ARNALDI!!!! IL SERVIZIO VINCENTE! 30-40 Noo, errore gratuito di dritto dopo il servizio. Romba una macchina sportiva. Si deve aspettare. 30-30 Gratuito di rovescio Matteo. 30-15 La risposta nei piedi dell’americano, l’attacco di rovescio. NEI PIEDIIII! GLIELA METTE NEI PIEDI ARNALDI! Volèe USA in rete. 15-15 AAAACCCCEEEEEEEE 0-15 Insensato slice dopo il servizio. Lo mettiamo out. Purtroppo siamo tornati pari ma c’è ancora un Everest. Era 30-0. Tiafoe non è giocatore che ha il braccino. E’ stato troppo bravo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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