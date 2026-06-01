LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 6-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | eravamo in doccia siamo a un game dal 5° set!

Notizia in breve

In corso al Roland Garros 2026, Arnaldi e Tiafoe si trovano al quinto set con il punteggio di 6-5. Arnaldi ha salvato un match point con un servizio vincente e uno scambio di rovescio e volée. Sul 40-40, Arnaldi ha commesso un errore gratuito con il dritto, mentre Tiafoe ha servito per il match. La partita è molto combattuta e ancora aperta.