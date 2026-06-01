Durante il terzo set, un giocatore statunitense ha ottenuto un break contro il suo avversario, portandosi sul 2-5. Nel corso del match, sono stati registrati alcuni scambi con slice e rovesci in controtempo, e il punteggio attuale è di 7-6, 6-7, 2-5. La partita si sta svolgendo su un campo del torneo di Parigi, con aggiornamenti in tempo reale disponibile online. Il terzo set è in corso, con il servizio in atto e il punteggio di 40-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima slice e rovescio contropiede! 40-40 Servizio e palla corta. Ci risiamo! 30-40 Dritto lungoriga vincente Arnaldi. 15-40 Si mangia il passante di dritto Tiafoe. 0-40 Risposta vincente. Un’altra! 0-30 Rovescio lungoriga a segno Tiafoe. 0-15 Altra gran risposta di Tiafoe. 2-5 A quindici Tiafoe. 40-15 Lungo il rovescio. 30-15 Prima e comodo dritto. 15-0 Servizio vincente Tiafoe. 2-4 E allora, arriva il primo break del terzo set. Ancora risposta aggresiva. 30-40 Servizio e gratuito di dritto. 30-30 Profondo il dritto difensivo di Tiafoe, stecca di dritto invece Arnaldi. 30-15 Ace. 15-15 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 2-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break USA nel 3° set!

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LIVE ARNALDI - TIAFOE | Roland Garros 2026: Ottavi in Diretta & Commento

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