LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break USA nel 2° set
Nel secondo set, l'americano ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2. Nel corso del game, sono stati registrati vari scambi, tra cui una smorzata controtempo e un punto gratuito con il dritto dell'avversario. La partita si sta giocando in diretta, con aggiornamenti sulle fasi di gioco e sui punteggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Slice e dritto di là, serve anche la volèe. 40-40 Bellissima smorzata controtempo! 40-30 Gratuito con il dritto del ligure. Seconda 30-30 Non risponde di rovescio Arnaldi. 15-30 Risposta che schizza sulla riga di Matteo!! 15-15 Stecca di dritto però l’USA. 15-0 Seconda slice su cui non risponde di dritto il ligure. 2-3 Largo il dritto difensivo, break di Tiafoe. 40-A Lungo il rovescio di Arnaldi, altra chance. 40-40 Non tiene in campo il chop difensivo Tiafoe. 40-A Grandissima uscita lungoriga dell’americano di rovescio. 40-40 Mette a segno un gran dritto dal centro Arnaldi. 30-40 Assist di Arnaldi con la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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