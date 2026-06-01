LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break USA nel 2° set

Notizia in breve

Nel secondo set, l'americano ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2. Nel corso del game, sono stati registrati vari scambi, tra cui una smorzata controtempo e un punto gratuito con il dritto dell'avversario. La partita si sta giocando in diretta, con aggiornamenti sulle fasi di gioco e sui punteggi.