LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break della staffa per l’americano nel 4° set

Notizia in breve

Tiafoe ha ottenuto il break nel quarto set, portandosi sul 4-1 contro Arnaldi a Roland Garros 2026. L’americano ha concluso con una risposta vincente fulminante, conquistando il punto e il game. La partita, iniziata con un primo set vinto dall’italiano, prosegue con Tiafoe che ha portato avanti il suo vantaggio nel quarto parziale. La sfida è ancora aperta, con Tiafoe che si avvicina ai quarti di finale.