LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break della staffa per l’americano nel 4° set
Tiafoe ha ottenuto il break nel quarto set, portandosi sul 4-1 contro Arnaldi a Roland Garros 2026. L’americano ha concluso con una risposta vincente fulminante, conquistando il punto e il game. La partita, iniziata con un primo set vinto dall’italiano, prosegue con Tiafoe che ha portato avanti il suo vantaggio nel quarto parziale. La sfida è ancora aperta, con Tiafoe che si avvicina ai quarti di finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Si prende i quarti di finale Tiafoe con la risposta vincente fulminante. Davvero bravo. 30-40 On fire Tiafoe, altro rovescio vincente lungoriga. 30-30 Graziato Arnaldi dal passante di Tiafoe. 15-30 Ci prova col servizio Arnaldi ma ormai pare sia tardi e, sopratutto, avere finito le energie. 0-30 Altra ottima risposta, ci siamo. 0-15 Senza senso il chop in mezzo alla rete di Arnaldi, per una volta Foe non aveva risposto nei piedi. 1-3 Si muove alla grande in uscita dal servizio Tiafoe. Non soffre lui la risposta nei piedi di Arnaldi ormai da un po’. 40-30 Ci crede Arnaldi. 40-15 Tocco vincente di Tiafoe dopo un punto rocambolesco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE ARNALDI - TIAFOE | Roland Garros 2026: Ottavi in Diretta & Commento
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