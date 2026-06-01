LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 1-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break della staffa per l’americano nel 4° set

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tiafoe ha ottenuto il break nel quarto set, portandosi sul 4-1 contro Arnaldi a Roland Garros 2026. L’americano ha concluso con una risposta vincente fulminante, conquistando il punto e il game. La partita, iniziata con un primo set vinto dall’italiano, prosegue con Tiafoe che ha portato avanti il suo vantaggio nel quarto parziale. La sfida è ancora aperta, con Tiafoe che si avvicina ai quarti di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Si prende i quarti di finale Tiafoe con la risposta vincente fulminante. Davvero bravo. 30-40 On fire Tiafoe, altro rovescio vincente lungoriga. 30-30 Graziato Arnaldi dal passante di Tiafoe. 15-30 Ci prova col servizio Arnaldi ma ormai pare sia tardi e, sopratutto, avere finito le energie. 0-30 Altra ottima risposta, ci siamo. 0-15 Senza senso il chop in mezzo alla rete di Arnaldi, per una volta Foe non aveva risposto nei piedi. 1-3 Si muove alla grande in uscita dal servizio Tiafoe. Non soffre lui la risposta nei piedi di Arnaldi ormai da un po’. 40-30 Ci crede Arnaldi. 40-15 Tocco vincente di Tiafoe dopo un punto rocambolesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live arnaldi tiafoe 7 6 6 7 3 6 1 4 roland garros 2026 in diretta c8217232 il break della staffa per l8217americano nel 4176 set
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 1-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è il break della staffa per l’americano nel 4° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE ARNALDI - TIAFOE | Roland Garros 2026: Ottavi in Diretta & Commento

Video LIVE ARNALDI - TIAFOE | Roland Garros 2026: Ottavi in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 3-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’americano prende il volo nel 2° setL'americano Tiafoe ha preso il comando nel secondo set, portandosi sul 5-3 contro Arnaldi, che cerca di reagire.

LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break USA nel 2° setNel secondo set, l'americano ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 3-2.

Temi più discussi: Arnaldi-Tiafoe oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Arnaldi-Tiafoe oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi agli ottavi del Roland Garros: Collignon battuto in 5 set; RECAP! Day 7: Tiafoe e Auger-Aliassime chiudono il programma con due vittorie.

arnaldi tiafoe live arnaldi tiafoe 7LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: altro break, azzurro al lumicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Super prima di Tiafoe 15-15 Lungo però il dritto in palleggio. 0-15 Con il dritto suona la carica il ... oasport.it

arnaldi tiafoe live arnaldi tiafoe 7Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 0-2 LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: break per l’americano in avvio di 4° setLa diretta di Arnaldi-Tiafoe oggi al Rolan Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web