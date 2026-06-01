LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 3-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’americano prende il volo nel 2° set

Notizia in breve

L'americano Tiafoe ha preso il comando nel secondo set, portandosi sul 5-3 contro Arnaldi, che cerca di reagire. Sul punteggio di 40-40, Tiafoe commette un doppio fallo, e Arnaldi ha ora la possibilità di rispondere con il suo servizio. La partita si sta svolgendo in diretta a Roland Garros 2026, con il primo set concluso 7-6 a favore di Arnaldi.