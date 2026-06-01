LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 3-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’americano prende il volo nel 2° set
L'americano Tiafoe ha preso il comando nel secondo set, portandosi sul 5-3 contro Arnaldi, che cerca di reagire. Sul punteggio di 40-40, Tiafoe commette un doppio fallo, e Arnaldi ha ora la possibilità di rispondere con il suo servizio. La partita si sta svolgendo in diretta a Roland Garros 2026, con il primo set concluso 7-6 a favore di Arnaldi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo. A-40 Non risponde con il dritto Tiafoe. 40-40 Errore di dritto. A-40 Prima a segno. 40-40 Prima vincente! 40-A Risposta vincente, di dritto. 40-40 Pazzesca demi volèe in avanzamento di Arnaldi! 30-40 Servizio vincente! 15-40 Ace. 0-40 La risposta di rovescio profonda dà il punto diretto a Tiafoe. 0-30 Colpisce male il rovescio Arnaldi. 0-15 Lungoriga di rovescio Tiafoe. 3-5 A zero vola via Tiafoe. 40-0 Gran volèe di dritto dell’americano. 30-0 Prima vincente. 15-0 Comanda di dritto e ottiene il quindici Tiafoe. 3-4 Se ne va il terzo rovescio di fila. 30-40 In rete un altro rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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