CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Comanda di dritto e ottiene il quindici Tiafoe. 3-4 Se ne va il terzo rovescio di fila. 30-40 In rete un altro rovescio. 30-30 Torna l’errore di rovescio. 30-15 Servizio al corpo e dritto perentorio! 15-15 ACE! 0-15 A segno con il dritto Tiafoe. 3-3 LARGO il dritto difensivo di Tiafoe. Bravissimo a tirare l’inside in Arnaldi! 40-A Altra riga di Arnaldi, impazzisce Tiafoe. 40-40 Risposta aggressiva di rovescio e altro rovescio in pressione che dà il punto. Che battaglia! A-40 Larga però la smorzata. 40-40 Esplode un dritto inside in fulminante Matteo! A-40 Slice e dritto di là, serve anche la volèe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: terzo break di fila nel 2° set

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Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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