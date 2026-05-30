LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altro tie-break decisivo altre 5 ore di gioco!
Il punteggio è 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 6-6, con un altro tie-break in corso. Dopo oltre cinque ore di gioco, il set si decide con un nuovo tie-break. Un punto decisivo viene segnato con un rovescio lungo riga vincente, mentre il punteggio segna 4-3. In precedenza, un colpo di Arnaldi aveva tradito durante tutta la partita, ma alla fine il punteggio resta in equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 CHE INSIDE IN HA TIRATO ARNALDI! Il colpo che lo aveva tradito durante tutta la partita! Vincente! 4-3 Rovescio lungoriga vincente. Accorcia ancora il belga. 4-2 Rimane in campo il folle smash a rimbalzo da fondocampo di Collignon. 4-1 SI FERMA IN RETE IL ROVESCIO DIFENSIVO! 3-1 Urla verso Fabio Colangelo dopo aver colpito l’inside in vincente Arnaldi! 2-1 Favoloso rovescio lungoriga di Arnaldi! 1-1 Prima vincente Collignon. 1-0 Parte bene Arnaldi con servizio e dritto. 6-6 TIE-BREAK!!!! 40-0 Prima vincente. 30-0 Brutta palla corta di Arnaldi che però era in estrema difesa e ha provato a stanare le sue lacune di volo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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