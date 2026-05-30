LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato due set point!

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, Arnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4. Nel secondo, il punteggio è 5-5, con il tennista italiano che ha salvato due set point. Durante il game attuale, il punteggio è 40-40, con scambi intensi e un servizio vincente al centro. L'incontro prosegue con scambi di alta tensione e momenti decisivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima e smash. 40-40 Paurosa risposta di dritto vincente! Dieci minuti di game! A-40 Servizio centrale vincente. 40-40 Si. 40-A Attenzione, sbaglia il secondo rovescio di fila Collignon. Altra chance amici! Prima vincente? 40-40 Gran difesa lungoriga carica di dritto di Arnaldi. Stecca il rovescio Collignon. A-40 Servizio e benedizione. 40-40 Troppo bravo, ace. 40-A Commette un altro doppio fallo Collignon, il settimo del match, il terzo del game. Attenzione, nel 3° gioco del match ne commise tre e subì il break. 40-40 Attenzione, game che non vuole risolversi. Altro errore di Collignon. A-40 Serve&smash. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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