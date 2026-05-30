LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato due set point!

Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, Arnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4. Nel secondo, il punteggio è 5-5, con il tennista italiano che ha salvato due set point. Durante il game attuale, il punteggio è 40-40, con scambi intensi e un servizio vincente al centro. L'incontro prosegue con scambi di alta tensione e momenti decisivi.