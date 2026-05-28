LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7 6-3 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima il greco nel 4° set

Notizia in breve

Nel quarto set, Tsitsipas serve per primo e il punteggio è 1-1. Durante lo scambio, Tsitsipas ha colpito una slice che è finita fuori. La partita tra Arnaldi e Tsitsipas prosegue a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-6, 5-7, 6-3, 1-1.