LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7 6-3 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima il greco nel 4° set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quarto set, Tsitsipas serve per primo e il punteggio è 1-1. Durante lo scambio, Tsitsipas ha colpito una slice che è finita fuori. La partita tra Arnaldi e Tsitsipas prosegue a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-6, 5-7, 6-3, 1-1.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Accompagna out la pallina dopo la prima slice Tsitsipas. 15-15 Errore con il dritto dopo il servizio però, sembra accorciare gli scambi il greco. 15-0 Palla corta vincente di Tsitsipas. 1-1 Grande kick vincente! A-40 Altra prima da destra, altro punto! 40-40 Fulminante dritto di Tsitsipas. A-40 Liscia di rovescio Tsitsipas, riga di Arnaldi 40-40 Addirittura rovescio sulla riga in cross di Tsitsipas e comoda chiusura. 40-30 Risposta fulminante e dritto vincente. 40-15 Prima a segno! 30-15 ACE! 15-15 Palla corta in rete di Arnaldi. 15-0 Sul nastro il dritto di Tsitsipas. 0-1 A quindici il greco. 40-15 Con il dritto anomalo Tsitsipas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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