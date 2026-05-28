LIVE Arnaldi-Tsitsipas 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro si gioca il primo set al tie-break

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, il punteggio tra Arnaldi e Tsitsipas è 6-6 nel primo set di Roland Garros 2026. Tsitsipas ha commesso un errore con un dritto, mentre ha risposto con un rovescio vincente in lungolinea. Il set si decide al tie-break.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Stecca completamente il dritto Tsitsipas! 5-2 Rovescio vincente in lungolinea del greco. Seconda da lavorare. 5-1 Aspetta il momento giusto Matteo per colpire il dritto a rimbalzo, e non sbaglia! 4-1 ALTRO MINI BREAK! Clamoroso errore di Tsitsipas che manda fuori uno smash comodissimo! 3-1 Mini break! Doppio fallo del greco! Seconda da sfruttare. 2-1 Prima vincente di Matteo. Tsitsipas torna al servizio. 1-1 Smash perfetto di Arnaldi. 0-1 Servizio e dritto del greco. 6-6 Servizio e dritto in side in vincente dell’azzurro, si va al tie break. 40-0 CHE PUNTO DI ARNALDI!!! Contro smorzata di Tsitsipas, Matteo ci arriva e fa passare il colpo all’esterno della rete! 30-0 Prima vincente di Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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