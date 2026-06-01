LIVE Arnaldi-Tiafoe 3-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break in avvio di battaglia

Notizia in breve

All'inizio della partita tra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros 2026, il punteggio è di 3-3. Dopo un servizio slice e un contropiede, Arnaldi ha ottenuto due punti, con un difesa spettacolare e un lob che hanno sorpreso l'avversario. Tiafoe ha risposto con un errore di dritto, che sembrava aver già superato l'avversario, ma ha commesso un errore che ha ristabilito l'equilibrio nel gioco.