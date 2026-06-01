LIVE Arnaldi-Tiafoe 3-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break in avvio di battaglia
All'inizio della partita tra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros 2026, il punteggio è di 3-3. Dopo un servizio slice e un contropiede, Arnaldi ha ottenuto due punti, con un difesa spettacolare e un lob che hanno sorpreso l'avversario. Tiafoe ha risposto con un errore di dritto, che sembrava aver già superato l'avversario, ma ha commesso un errore che ha ristabilito l'equilibrio nel gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio slice e contropiede. 0-30 Gran difesa del ligure che prende qualsiasi cosa e lobba! Punto clamoroso! 0-15 Sbaglia un dritto quando sembrava ormai avere sfondato Tiafoe. 3-3 ACE! A quindici Arnaldi. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Gran seconda in kick. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Lungo il rovescio difensivo di Arnaldi, che scambio! 15-0 Buon rovescio dopo il servizio del ligure. 3-2 Tiene un altro game lottato l’americano. A-40 Muove prima il gioco Tiafoe e fa punto con il dritto. 40-40 Si torna pari A-40 Un’altra prima vincente. 40-40 Servizio vincente. 40-A Numero di Arnaldi intorno al paletto con il dritto! 40-40 Bellissimo cambio lungoriga di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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