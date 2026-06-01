LIVE Arnaldi-Tiafoe 3-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break in avvio di battaglia

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All'inizio della partita tra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros 2026, il punteggio è di 3-3. Dopo un servizio slice e un contropiede, Arnaldi ha ottenuto due punti, con un difesa spettacolare e un lob che hanno sorpreso l'avversario. Tiafoe ha risposto con un errore di dritto, che sembrava aver già superato l'avversario, ma ha commesso un errore che ha ristabilito l'equilibrio nel gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio slice e contropiede. 0-30 Gran difesa del ligure che prende qualsiasi cosa e lobba! Punto clamoroso! 0-15 Sbaglia un dritto quando sembrava ormai avere sfondato Tiafoe. 3-3 ACE! A quindici Arnaldi. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Gran seconda in kick. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Lungo il rovescio difensivo di Arnaldi, che scambio! 15-0 Buon rovescio dopo il servizio del ligure. 3-2 Tiene un altro game lottato l’americano. A-40 Muove prima il gioco Tiafoe e fa punto con il dritto. 40-40 Si torna pari A-40 Un’altra prima vincente. 40-40 Servizio vincente. 40-A Numero di Arnaldi intorno al paletto con il dritto! 40-40 Bellissimo cambio lungoriga di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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