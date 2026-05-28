LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | problema per il greco e break del ligure!

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo, il tennista italiano ha ottenuto il secondo break consecutivo nel terzo set, portandosi sul 5-3. Tsitsipas ha commesso un doppio fallo e un errore di dritto, che hanno dato all’avversario tre palle match. L’italiano ha concluso con un ace e un dritto al volo, portando il punteggio a 40-0 nel game decisivo. La partita si sta giocando sul Philippe Chatrier, con il pubblico che segue attentamente ogni punto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Ace. 40-0 Servizio e dritto al volo. 30-0 Dritto anomalo vincente. 15-0 Ace Tsitsipas. 5-2 A quindici Arnaldi! 40-15 Terzo dritto vincente di fila! 30-15 Slice, dritto contropiede perentorio! 15-15 Kick e dritto! E’ la chiave. 0-15 Va al corpo con la chiusura di rovescio Tsitsipas e fa il punto! 4-2 Ace. 40-15 Non risponde sulla seconda l’azzurro. 30-15 Con la prima e il dritto Tsitsipas. 15-15 Non chiude un punto fatto il greco, lo perde. 15-0 Parte bene col servizio Tsitsipas. 4-1 A quindici Arnaldi! 40-30 Non risponde con le corde di rovescio Tsitsipas. 30-30 Attenzione, sbaglia con il rovescio Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: problema per il greco e break del ligure!
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