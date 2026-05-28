LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | problema per il greco e break del ligure!

Notizia in breve

Sul campo, il tennista italiano ha ottenuto il secondo break consecutivo nel terzo set, portandosi sul 5-3. Tsitsipas ha commesso un doppio fallo e un errore di dritto, che hanno dato all’avversario tre palle match. L’italiano ha concluso con un ace e un dritto al volo, portando il punteggio a 40-0 nel game decisivo. La partita si sta giocando sul Philippe Chatrier, con il pubblico che segue attentamente ogni punto.