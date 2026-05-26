LIVE Arnaldi-Griekspoor 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match!
Il match tra Arnaldi e Griekspoor è iniziato sui campi di Roland Garros 2026. Al primo turno, Arnaldi ha messo a segno un ace, portandosi sul 40-15. Poi, ha conquistato il punto successivo con un servizio e un dritto, portandosi sul 30-15. Griekspoor ha risposto con una prima di servizio, recuperando il punteggio a 15-15.
40-30 Risposta profonda con il dritto, sbaglia di dritto difensivamente Griekspoor. 10:58 In caso di vittoria salta via virtualmente un po’ di giocatori e si rimette a pochissimi punti di distanza dalla top 100. La stagione su erba rappresenterà poi una bella occasione poiché nella passata stagione il ligure non vinse neanche una partita sui prati, si potrà quindi tornare nelle posizioni che ad Arnaldi competono, ma prima c’è un French Open da giocare! 10:50 Non ci sono precedenti tra i due. Curiosamente. Griekspoor è testa di serie numero 31 del Roland Garros 2026! 10:45 Oggi in campo Arnaldi proverà a regalarsi la terza vittoria della stagione, in tabellone nel circuito maggiore, sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE GRIEKSPOOR - ARNALDI PRIMO TURNO ROLAND GARROS
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