LIVE Arnaldi-Griekspoor 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Notizia in breve

Il match tra Arnaldi e Griekspoor è iniziato sui campi di Roland Garros 2026. Al primo turno, Arnaldi ha messo a segno un ace, portandosi sul 40-15. Poi, ha conquistato il punto successivo con un servizio e un dritto, portandosi sul 30-15. Griekspoor ha risposto con una prima di servizio, recuperando il punteggio a 15-15.