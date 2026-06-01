Un uomo è stato arrestato a Lonato del Garda dopo aver litigato con un minorenne nel residence e aver impugnato un coltello. Quando sono arrivati i Carabinieri per sedare la lite, l’uomo ha aggredito gli agenti e ha continuato a minacciare il ragazzo. La scena ha causato panico tra i residenti, che hanno assistito alle tensioni e all’intervento delle forze dell’ordine.

È scattato un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere a Lonato del Garda (Brescia): un cittadino italiano è stato fermato dopo aver minacciato un minore con un coltello in un contesto residenziale privato, a seguito di dissidi di vicinato. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una richiesta di emergenza è stata inoltrata alla Centrale Operativa. All’origine dell’intervento vi sarebbero stati futili motivi legati a rapporti di vicinato. Un uomo, all’interno di un’area residenziale privata, avrebbe minacciato un minore impugnando un coltello, generando così la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Litiga con il vicino minorenne a Lonato del Garda e impugna un coltello, panico in un residence: un arresto

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