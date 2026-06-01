Una lite si è svolta in un hotel abbandonato a Rimini, culminata con un'aggressione. La vittima, un uomo di 45 anni ucraino, è stata colpita alla testa con una spranga di ferro e ora si trova in coma. Dopo l'aggressione, l'aggressore si è consegnato agli agenti, confessando di aver ucciso la vittima.

La vittima, un 45enne ucraino, è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa con una spranga di ferro. Una violenta aggressione, una telefonata disperata al 112 e una confessione pronunciata davanti agli agenti appena arrivati sul posto. Sono i drammatici contorni del tentato omicidio avvenuto all’ex Hotel Coronado di Rimini, struttura abbandonata da anni nella zona di Miramare, dove un uomo è stato ridotto in fin di vita al termine di una lite. La vittima è un cittadino ucraino di 45 anni, attualmente ricoverato in coma all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni vengono descritte come gravissime. Per l’aggressione è stato arrestato un connazionale di 44 anni, accusato di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Lite nell’hotel abbandonato a Rimini, poi la confessione agli agenti: ‘L’ho ammazzato’, in coma dopo l’aggressione

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