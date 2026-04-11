Una rissa a coltellate si è svolta nelle vicinanze di Induno Olona, vicino a Varese, provocando la morte di un uomo di 30 anni. L'aggressione è avvenuta dopo una lite tra le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno tentato di salvare il giovane, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni gravi ma non sono in pericolo di vita.

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Induno Olona (Varese). L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite degenerata in rissa in pieno centro, a due passi dalla chiesa di San Giovanni Battista. I soccorritori sono giunti immediatamente sul posto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il giovane era già deceduto. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave ma non in pericolo di vita. Cosa è successo nella notte a Induno Olona I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di passanti e di chi ha assistito alla rissa, scoppiata in strada pare per futili motivi nel cuore della notte. Sono in corso anche le analisi dei filmati della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e tre feriti

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