Lite in piazza a Canosa 77enne ridotto in fin di vita | si cerca il responsabile

Un uomo di 77 anni è stato aggredito sabato sera a Canosa di Puglia e si trova in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria. La lite si è svolta in piazza e l’uomo è stato colpito con violenza, riportando gravi ferite. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il responsabile dell’aggressione.

Un uomo di 77 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella serata di sabato 30 maggio a Canosa di Puglia.L'episodio, del quale ancora non si conosce nel dettaglio il motivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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